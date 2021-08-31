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Де Ла Хойя: «Я не хотел завершать карьеру после поражения Мэнни Пакьяо»

Американец вспомнил поединок с легендарным филиппинцем
Бокс Профессиональный бокс
08:15
Де Ла Хойя: «Я не хотел завершать карьеру после поражения Мэнни Пакьяо»
Оскар Де Ла Хойя / фото - boxingscene.com

Осталось чуть меньше двух недель до возвращения бывшего чемпиона Оскара Де Ла Хойи на боксерский ринг.

В последний раз 48-летний Де Ла Хойя боксировал в 2008 году, когда его досрочно победил филиппинец Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 КО). Оскар объясняет, что на самом деле он не был готов к завершению карьеры после неудачи в бою с Пакьяо.

Американца цитирует издательство boxingscene.com:

«Вы, наверное, подумаете, что я сумасшедший, но я просто соскучился, не хватает мне этого - пропускать удары и наносить их самому. Я не хотел завершать карьеру после своего поражения Мэнни Пакьяо. Я никогда не считал, что мое тело прошло через множество войн [на ринге], поэтому в боксе все зависит от того, считаешь ли ты себя сам старым или нет.

Я свой организм пичкал всяким мусором, но последние шесть месяцев я чувствовал себя на все 100. Я обрел новый смысл, новую цель, и я все это на самом деле делаю ради себя, поэтому с нетерпением жду возвращения на ринг».

Де Ла Хойя никогда не поднимался выше лимита среднего веса - 72-х килограмм, а в поединке с Белфортом он будет весить как полутяжеловес.

«Ограничения по весу - 83 килограмма, но я подойду к поединку с весом в 79 кг, буду силен как бык. Сейчас я вешу 81. Я выхожу на бой андердогом, потому что букмекеры не верят в мою победу, но в конце концов я верну все на свои места».

Оскар Де Ла Хойя надеется порадовать болельщиков зрелищным поединком против Витора Белфорта.


Рене Тер Велде
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Теги

Оскар де ла Хойя Мэнни Пакьяо Витор Белфорт

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