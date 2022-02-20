Де Ла Хойя уверен, что их реванш с Мейвезером станет рекордным для бокса
Де ла Хойя: «Зепеда побьет Хэйни»
Оскар похвалил одну из главных надежд бокса в Мексике
17:59
Оскар Де Ла Хойя / Фото: Fox News
Промоутер Оскар Де Ла Хойя высказался о 25-летнем мексиканском проспекте легкого веса Уильяме Зепеде (25-0, 22 KO), которого он считает сильнее чемпиона WBC Дэвина Хэйни (27-0, 15 KO).
«Этот парень побьет Дэвина Хэйни уже сейчас».
Напомним, ранее Зепеда заявил, что охотится на американца Райану Гарсию. Также талант не против подраться с Теофимо Лопесом.