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Де ла Хойя: «Зепеда побьет Хэйни»

Оскар похвалил одну из главных надежд бокса в Мексике
Бокс Профессиональный бокс
17:59
Де ла Хойя: «Зепеда побьет Хэйни»
Оскар Де Ла Хойя / Фото: Fox News

Промоутер Оскар Де Ла Хойя высказался о 25-летнем мексиканском проспекте легкого веса Уильяме Зепеде (25-0, 22 KO), которого он считает сильнее чемпиона WBC Дэвина Хэйни (27-0, 15 KO).

«Этот парень побьет Дэвина Хэйни уже сейчас».

Напомним, ранее Зепеда заявил, что охотится на американца Райану Гарсию. Также талант не против подраться с Теофимо Лопесом.


Карен Агабекян
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Девин Хэйни Уильям Зепеда Оскар де ла Хойя

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