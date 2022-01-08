Околи намекнул, что следующий поединок проведет в хэвивейте
Дебюта в хэвивейте не будет. Околи проведет защиту титула 27 февраля
Известно имя соперника непобежденного британца
08 января 13:37
Лоуренс Околи / Фото - skysportsПромоутерская компания Matchroom Boxing на своем официальном сайте объявила об ивенте, который состоится 27 февраля в Лондоне (Великобритания).
В главном поединке вечера бокса чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом дивизионе, 29-летний британец Лоуренс Околи (17-0-0, 14 KO) проведет вторую защиту против поляка Михала Чеслака (21-1-0, 15 KO).
Напомним, Околи завоевал вакантный титул в марте, нокаутировав другого поляка Кшиштофа Гловацки (31-3-0, 19 KO), затем, в сентябре, уверенно выиграл бой у черногорского проспекта Дилана Празовича (15-2-0, 12 KO).
Что касается Чеслака, то после поражения Илунге Макабу (28-2-0, 25 KO) в январе 2020 года, он одержал две победы над рейтинговыми оппонентами.
Ранее Околи намекнул, что следующий бой проведет в супертяжелом весе.
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