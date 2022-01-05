Дело в Джошуа? Хирн рассказал, почему не подписал Фьюри

Эдди Хирн / фото - boxingscene.com

Британский промоутер Эдди Хирн рассказал, почему в свое время не подписал контракт со своим соотечественником, чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО).

Я встречался с Тайсоном в Монако. Он весил тогда 165 кг. Он сидел, как вы сейчас, напротив меня. Он обливался потом. Я просто думал про себя: «Ты никогда больше не будешь драться». План был такой, чтобы сделать 2 легких поединка. Под этим мы имели в виду Сефера Сефери и такого рода парней, какие у него в итоге и были. Но потом он должен был поднять уровень оппозиции, подраться с Мануэлем Чарром или с кем-то подобным.

Позже я думал, что если бы я знал, что он пройдет Сефера Сефери, второго парня и потом Деонтея Уайлдера, то я бы занялся этим вопросом вплотную. У меня большое уважение к Тайсону Фьюри. Люди иногда путают, потому что иногда он говорит одно, а я говорю другое, но этот парень сделал то, что большинство не сможет. Я не могу такое сделать. Он вернул себя из тех физических кондиций, когда он был потраченным бойцом, не только к боевой форме, но и к победе в бою за титул чемпиона мира».