Редкач: «Нам с Беринчиком не нужен Красюк, мы можем сами организовать бой без «нахлебников»
«Деньги отдам на благотворительность». Предложение Красюка подраться с перспективным боксером K2 вызвало у Редкача лишь смех
Генеральный директор промоутерской организации считает, что поединок Ивана с Чеботарем был бы интересен
16:19
Иван Редкач / Фото: Thriller
Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк в своем Instagram предложил эпатажному украинскому боксеру Ивану Редкачу (23-6-1, 18 KO) интересный поединок.
Красюк не против организовать бой Редкача с перспективным проспектом промоушена Василием Чеботарем (9-0, 3 KO). Правда, одиозный боец в своей манере отреагировал на предложение промоутера Александра Усика (18-0, 13 KO):
Пожалуйста, организуйте этот бой. Все деньги я отдам на благотворительность. А цыгану покажу, куда идет двоечка.
Напомним, что Красюк также предложил провести Редкачу поединок с чемпионом WBO International Денисом Беринчиком (15-0, 9 KO), но Иван заявил, что им не нужны «нахлебники».