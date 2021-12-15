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02:00 Монреаль Канадиенс - Филадельфия Флайерс -:- Запланирован
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Вегас Голден Найтс -:- Запланирован
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Оттава Сенаторс -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Бостон Брюинс -:- Запланирован
03:00 Миннесота Уайлд - Баффало Сэйбрс -:- Запланирован
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Денис Беринчик: «Я голодный и готов пройти всю дистанцию»

В PM Hall прошла пресс-конференция, посвященная вечеру бокса K2 Promotions
Бокс
15 декабря 13:15
Денис Беринчик: «Я голодный и готов пройти всю дистанцию»

Сегодня в PM Hall прошла пресс-конференция, посвященная вечеру бокса компании братьев Кличко K2 Promotions, который состоится в эту субботу в ТРЦ «Терминал» (Бровары).

В главном поединке вечера Чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик (15-0-0, 9 КО) будет защищать титул, встретившись в ринге с Исой Чаниевым (15-3-0, 7 КО) из России. Вечер бокса компании братьев Кличко K2 Promotions состоится при поддержке генерального спонсора события Parimatch Ukraine, первой легальной беттинг-компании.

 

«Мы в Parimatch любим бокс и украинских боксеров, поэтому рады поддержать столь масштабные спортивные инициативы. Вечер бокса от K2 Promotions – это событие не только для Украины, но и для всего мира. И цель Parimatch Ukraine – дать возможность украинским болельщикам стать частью большого мирового спорта»

- Наталья Гилевич, CEO Parimatch Ukraine.

 

«Чаниев – интересный соперник. Смотрел его поединок, как он одолел проспекта из Казахстана. Вырубил его наглушняк. Вам всем понравится, потому что я давно не боксировал, голоден и готов пройти всю дистанцию. Но это бокс, все может закончиться в любой момент»

- отметил Денис Беринчик во время пресс-конференции.

Главным поединком андеркарда в Броварах станет бой за титулы WBС Asia и WBO Asia Pacific в супертяжелом весе между непобедимым Владиславом Сиренко (18-0, 15 КО) и опытным украинцем Андреем Руденко (34-5-0, 20 KO). Руденко выйдет на смену немцу Михаэлю Валлишу, который был вынужден сняться с поединка из-за травмы.

 

«Когда я впервые узнал, что соперник изменится, я очень расстроился, ведь очень много сил, энергии и ресурсов мы потратили на то, чтобы подготовиться к этому поединку. Но позже, узнав, что травмировался Гассиев и есть возможность отбоксировать с Андреем Руденко, я очень обрадовался. Я уверен, что это будет очень крутой бой. Зрители получат невероятное удовольствие»

отметил Владислав Сиренко.

Чемпион WBO Oriental Дмитрий Митрофанов (11-0-1, 5 КО) проведет рейтинговый бой против представителя Казахстана Берикбая Нуримбетова (8-4-1, 3 КО).

 

«Я всегда готов боксировать. Соперник – крепкий парень из Казахстана. Как вы знаете, Казахстан – одна из столиц бокса. Там очень технические бойцы, с которыми кому-нибудь будет непросто»

прокомментировал Дмитрий.

Также в этот вечер Василий «Рыжий лев» Чеботарь (9-0, 3 КО) из Одессы встретится в ринге с казахским боксером Сагадатом Рахманкулом (8-2-0, 6 КО). Арнольд Хегай (16-1-1, 10 КО) проведет 10-раундовый бой против очень опытного аргентинца Висенте Мартина Родригеза (39-8-1, 21 КО). Александр Спирко (20-0, 12 КО) выйдет в ринг после продолжительного перерыва. Его соперником будет боксер из Миргорода Евгений Кондратенко (5-16-0, 3 КО). Игорь Шевадзуцкий (8-0-08 КО) проведет бой с поляком Камилем Соколовским (11-23-2, 4 КО). Алмахмуд Алаа (3-0-0, 2 КО) встретится с Эдуардом Деменко (1-3-0, 1 КО).

 

«18 декабря болельщиков ждут восемь разных зрелищных поединков. Советую не пропускать, ведь мы представим самый лучший состав участников за последние десять лет»

- отметил генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк.

Генеральный спонсор события - Parimatch Украина.

Энергетический партнер – АЗК KLO.

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