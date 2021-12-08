Дэнни Гарсия хочет подраться с Ларой

Американец готов дебютировать в новом дивизионе





Дэнни Гарсия / Фото: WBC

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях американец Дэнни Гарсия (36-3, 21 КО) хочет перейти в первый средний вес и подраться с кубинцем Эрисланди Ларой (28-3-3, 16 КО), сообщает boxinginsider.com.



«Я бы с удовольствием провел бой с Ларой. Он же в среднем весе? Мы могли бы подраться с ним в первом среднем весе. Я готов провести бой в этой весе. Думаю, это отличный бой для меня. Для моего возвращения многое должно совпадать. Я должен быть хорошо готов физически и морально. Поэтому сейчас я жду, когда наберу оптимальные кондиции. Но предварительно, я рассчитываю вернуться в первой половине следующего года. Возможно, это будет март или апрель».

Напомним, ранее чемпион мира в первом среднем весе хотел провести бой с Дэнни Гарсией.