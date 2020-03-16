Дэнни Гарсия – о переходе в первый средний вес: «Я подрался уже со всеми»

Американский боксер уже не видит себя в своем родном дивизионе

Дэнни Гарсия / фото - dallasnews.com

Экс-чемпион в двух весовых категориях, американец Дэнни Гарсия (36-3-0, 21 KO), продолжая рассуждать о предстоящем переходе в первый средний вес (до 69.9 кг), признался, что уже не видит себя в своем родном дивизионе, сообщает boxingscene.com.

«Я подрался со всеми в 147 фунтах. И я считаю, что побил и Турмана, и Портера. Да, я не объединил дивизион, как хотел, но все же мне удалось завоевать пояс. И поэтому мой путь лежит в 154 фунта. Уверен, я сделаю этот дивизион еще известней. Когда вы становитесь старше, вам необходимо сменять веса, чтобы оставаться сильными и здоровыми. К тому же, все великие бойцы делали это».

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