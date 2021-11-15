Дэнни Гарсия обозначил сроки возвращения в ринг

Американский боксер следующий бой проведет в новом весе

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэнни Гарсия (36-3, 21 КО) заявил, что следующий поединок проведет в феврале или марте 2022 года. Слова американского боксера приводит boxingnews24.com:

«Люди говорят, чтобы я не поднимался в весе, но сколько бойцов уже делали это? Мигель Котто, Роберто Дюран и Рэй Леонард, все они проходили несколько дивизионов. Если честно, я готов к любому. Потому что я лучше многих в 154 фунтах. И я вернусь на ринг либо в феврале, либо в марте».

Ранее Гарсия заявил, что продолжит карьеру в новом дивизионе – первом среднем весе.

Напомним, в последнем бою Гарсия проиграл чемпиону мира WBC, IBF в полусреднем весе Эрролу Спенсу.