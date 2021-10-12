Деонтей Уайлдер не собирается завершать карьеру

Малик Скотт считает, что американец все еще является одним из лидеров супертяжелого дивизиона

Деонтей Уайлдер / фото - boxingscene.com

После поражения американца Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 КО) в третьем поединке с чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе британцем Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО), многие эксперты высказали мнение, что «Бронзовый бомбардировщик» должен завершить карьеру. Малик Скотт, тренер американца, заявляет, что его подопечный исключает такой поворот событий.

Специалиста цитирует издательство boxingscene.com:

«Деонтей обеспечил своей семье финансовую безопасность. Поэтому ему не нужно драться, чтобы зарабатывать на жизнь. Но выход на пенсию вообще не входит в его планы. Мы это даже не обсуждали».

По мнению тренера, несмотря на два к ряду поражения от «Цыганского короля», Уайлдер все еще является одним из лидеров супертяжелого дивизиона и заслуживает принимать участие в больших боях.

«Деонтей вернется в том формате, в котором захочет. Он большой боец и ему не место среди парней без имени и рейтинга. Он должен участвовать в боях высокого уровня, в главных событиях».

Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера в лучшем бою года.