Деревянченко: «Адамес бьющий боец, но меня не беспокоит его сила»

Сергей Деревянченко / фото - Getty Images

Бывший претендент на чемпионский титул в среднем весе украинец Сергей Деревянченко (13-3, 10 KO) поделился ожиданиями от предстоящего поединка с пуэрториканцем Карлосом Адамесом (20-1, 16 KO).

Деревянченко цитирует ресурс boxing247.com:

Я изучал моего соперника и посмотрел некоторые его бои. Он сильный боец, но мы работали во время тренировочного лагеря над нейтрализацией его сильных качеств. Я знаю, что мне нужно делать во время боя.

Конечно, я должен выиграть этот поединок, потому что это следующий шаг к чемпионскому титулу. Я хочу победить, после чего встретиться с Мунгией и побороться за чемпионский титул. Моя мечта – выиграть пояс и я работаю над этим».