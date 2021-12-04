Деревянченко: «Адамес бьющий боец, но меня не беспокоит его сила»
Бывший претендент на чемпионский титул в среднем весе украинец Сергей Деревянченко (13-3, 10 KO) поделился ожиданиями от предстоящего поединка с пуэрториканцем Карлосом Адамесом (20-1, 16 KO).
Деревянченко цитирует ресурс boxing247.com:
«У меня много мотивации перед этим поединком. Это и моя сила помогут мне. Победа в этом бою вернет меня туда, где я хочу находиться. Я чувствую себя сильным и очень рад встретиться с Адамесом. Он хороший боец, который сильно бьет. Я дрался с лучшими боксерами в среднем весе и также встречался с бьющими пуэрториканцами, поэтому меня не беспокоит его сила.
Я изучал моего соперника и посмотрел некоторые его бои. Он сильный боец, но мы работали во время тренировочного лагеря над нейтрализацией его сильных качеств. Я знаю, что мне нужно делать во время боя.
Конечно, я должен выиграть этот поединок, потому что это следующий шаг к чемпионскому титулу. Я хочу победить, после чего встретиться с Мунгией и побороться за чемпионский титул. Моя мечта – выиграть пояс и я работаю над этим».
Сергей Деревянченко и Карлос Адамес проведут поединок 5-го декабря на арене Staples Center в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США).
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