Деревянченко: «Люди говорят, что я победил Головкина»

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Украинский средневес Сергей Деревянченко (13-4, 10 КО) в интервью ютуб-каналу «Студия бокса Виктора Ялымова» вспомнил бой против казахстанца Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО).

5 октября 2019 года украинец проиграл GGG в близком бою – 112:115, 113:114, 112:115 и не сумел завоевать вакантный пояс чемпиона мира по версии IBF. В первом раунде Деревянченко побывал в нокдауне:

Я должен был двигаться, не застаиваться на месте. Много джебом работать, постоянно двигаться, атаковать и уходить, атаковать и уходить. Но эта тактика особо не сработала, потому что когда я начал так двигаться, я давал много места Головкину, а он очень хорошо обрезал углы и быстро сближался. Я не мог достать его в этом. Когда я пошел на него, начал крутить, делать углы, был чуть ближе и пытался его столкнуть, чтобы он назад шел, Головкину было не очень комфортно. Это давало свои результаты».