Деревянченко может получить реванш с Джермаллом Чарло за чемпионство WBC

Президент организации может стать претендентом после боя с Мунгией

Сергей Деревянченко / Фото: HBO

Президент WBC Маурисио Сулейман сообщил, что средневес Сергей Деревянченко (13-3, 10 KO) может в четвертый раз в карьере получить статус претендента на чемпионский титул, сообщает ESPN.



Украинец может добиться этого после поединка с экс-чемпионом мира Хайме Мунгией (37-0, 30 KO), победитель которого станет обязательным претендентом на пояс WBC, который удерживает Джермалл Чарло (32-0, 22 KO).

Напомним, что у Мунгия почти договорился о поединке с Габриэлем Росадо (26-13-1, 15 KO).