Деревянченко рассказал, как ему добиться боя за пояс чемпиона мира
Деревянченко может сразиться за титул уже после боя с Адамесом
Джермалл Чарло может освободить чемпионский пояс
12:24
Джермалл Чарло и Деревянченко / Фото: Boxing Scene
Средневес Сергей Деревянченко (13-3, 10 KO) может вскоре подраться за титул WBC.
В случае победы над Карлосом Адамесом (20-1, 16 KO) украинец может сразиться за вакантный чемпионский пояс с Хайме Мунгией (38-0, 30 KO), если Джермалл Чарло (32-0, 23 KO) сменит дивизион. RingPolska сообщает, что Чарло планирует подняться в суперсредний вес ради боя с Давидом Бенавидесом (25-0, 22 KO) за звание временного чемпиона WBC.
XSPORT проведет онлайн трансляцию поединка Деревянченко – Адамес. Начало – 6 декабря около 05:00.
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