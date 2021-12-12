Промоутер Комми: «Это было превосходное выступление Ломаченко, и я горжусь Ричардом»
Деревянченко назвал двух конкурентных соперников для Ломаченко
Сергей считает, что с этими парнями у Василия получился бы интересный поединок
21:16
Сергей Деревянченко / Фото: Showtime
Экс-претендент на чемпионский титул в среднем весе Сергей Деревянченко в интервью YouTube-каналу AB BOXING NEWS
высказался о поединке Василия Ломаченко
(16-2, 11 КО) против Ричарда Комми (31-4, 27 КО), и назвал двух боксеров, с которыми у «Ломы» получились бы интересные бои.
«Я хотел увидеть хороший бокс, поскольку знаю Комми и Ломаченко. Мне было сложно болеть за обоих. Мне хочется, чтобы Ломаченко подрался с Джорджем Камбососом. Хочу увидеть его с такими топовыми бойцами как Камбосос или Девин Хэйни. Это должны быть очень хорошие боксеры».Напомним, ранее в Нью-Йорке Ломаченко выиграл единогласным решением судей у Комми.
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