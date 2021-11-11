Деревянченко проведет поединок в андеркарде боя Дэвис – Крус. Известно имя соперника
Деревянченко: «Очень рад вернуться в ринг и продолжить свой путь к чемпионству»
Украинский средневес – о предстоящем поединке с Карлосом Адамесом
09:50
Сергей Деревянченко / Фото - FacebookТрехкратный претендент на чемпионский титул в среднем дивизионе украинец Сергей Деревянченко (16-3, 10 КО) поделился мыслями относительно анонс поединка с доминиканцем Карлосом Адамесом (20-1, 16 КО).
Цитирует украинца Bad Left Hook.
«Я очень рад вернуться в ринг и продолжить свой путь к чемпионству. Адамес – хороший боец. Я уважаю его навыки, но прямо сейчас он стоит у меня на пути. Я с нетерпением жду этого испытания и не могу дождаться, чтобы дать фанатам еще один потрясающий бой».
Деревянченко свой последний поединок единогласным решением судей проиграл чемпиону мира по версии WBC Джермаллу Чарло (32-0, 22 КО).
Напомним, поединок Деревянченко – Адамес состоится 5 декабря на арене Staples Center в Лос-Анджелесе.
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