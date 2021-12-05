Большой шанс для украинца. Деревянченко против страшного нокаутера Адамеса
Деревянченко оказался легче соперника накануне боя
6 декабря украинец проведет бой, который может вывести его на титульник
07:19
Фото: boxingscene.com
Украинский средневес Сергей Деревянченко (13-3, 10 КО) и его следующий соперник Карлос Адамес (20-1, 16 KO) прошли процедуру официального взвешивания накануне боя.
Деревянченко – 72,1 кг
Адамес – 72,3 кг
Бой Деревянченко – Адамес состоится утром 6 декабря. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.
Напомним, накануне Деревянченко отметил ударную мощь будущего соперника, то в свою очередь назвал украинца великим боксером.
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