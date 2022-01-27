Деревянченко отказался менять весовую категорию

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Украинский боксер среднего дивизиона Сергей Деревянченко (13-4, 10 КО) в интервью ютуб-каналу «Студия бокса Виктора Ялымова» рассказал, что отказался от идеи спуститься в весе:

Сейчас мой вес составляет 78-79 килограммов. Я просто его постоянно держу – бегаю, занимаюсь, поддерживаю определенную физическую форму. Перед боем с Чарло был лишний вес. Я был не в очень хорошей форме. Перед боями я не скидывал больше 10 кг. 78 килограммов – это рабочий вес. В принципе, я так и на бой выхожу».