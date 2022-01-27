Деревянченко: «Люди говорят, что я победил Головкина»
Деревянченко отказался менять весовую категорию
Украинец выступает в среднем дивизионе
09:58
Фото: Getty Images
Украинский боксер среднего дивизиона Сергей Деревянченко (13-4, 10 КО) в интервью ютуб-каналу «Студия бокса Виктора Ялымова» рассказал, что отказался от идеи спуститься в весе:
«Мне предложили сменить весовую категорию, спуститься вниз, но я отказался. Это возможно, но не знаю, в каком состоянии я буду выходить на ринг.
Сейчас мой вес составляет 78-79 килограммов. Я просто его постоянно держу – бегаю, занимаюсь, поддерживаю определенную физическую форму. Перед боем с Чарло был лишний вес. Я был не в очень хорошей форме. Перед боями я не скидывал больше 10 кг. 78 килограммов – это рабочий вес. В принципе, я так и на бой выхожу».
В рамках среднего веса Деревянченко трижды боксировал за звание чемпиона мира, но во всех боях уступил.
В последнем поединке украинец неожиданно проиграл Карлосу Адамесу и, скорее всего, попрощался с мечтами о поясе чемпиона мира.
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