Деревянченко показал подготовку к возвращению в ринг

Украинец мощно работает в тренировочном зале

Сергей Деревянченко / фото -Instagram

Бывший претендент на итул чемпиона мира Сергей Деревянченко (13-3, 10 КО) показал в своем Instagram фрагмент тренировочного процесса. Украинец активно готовится к возвращению в ринг, мощно работая на мешке.

Недавно Сергей назвал дату возвращения в ринг.

Боксер уверен, что его экс-соперник Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) еще будет боксировать на протяжении года-двух.