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Деревянченко показал подготовку к возвращению в ринг
Украинец мощно работает в тренировочном зале
07:22
Сергей Деревянченко / фото -Instagram
Бывший претендент на итул чемпиона мира Сергей Деревянченко (13-3, 10 КО) показал в своем Instagram фрагмент тренировочного процесса. Украинец активно готовится к возвращению в ринг, мощно работая на мешке.
Недавно Сергей назвал дату возвращения в ринг.
Боксер уверен, что его экс-соперник Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) еще будет боксировать на протяжении года-двух.