Деревянченко рассказал, почему проиграл свой первый титульный бой

27 октября 2018 года украинец в близком бою уступил Даниэлю Джейкобсу

Фото: ESPN

Украинский средневес Сергей Деревянченко (13-4, 10 КО) в интервью ютуб-каналу «Студия бокса Виктора Ялымова» назвал причины поражения в бою против Даниэля Джейкобса (37-3, 30 КО).

27 октября 2018 года Деревянченко и Джейкобс оспаривали вакантный пояс чемпиона мира по версии IBF. Тот поединок был первым титульным в карьере украинца и он уступил раздельным решением судей (114:113, 112:115, 112:115):

«Перед 12-м раундом боя с Джейкобсом я чувствовал себя хорошо. Я думаю, что если бы начал раньше взвинчивать темп, то, может быть, поединок сложился бы по-другому. Не хватило опыта – это был мой первый 12-раундовый бой за титул. Я после боя вышел, и у меня было еще полно сил. Это говорит о том, что я не полностью выложился».

В этом же интервью Деревянченко вспомнил поражение Геннадию Головкину, а также рассказал, что отказался менять весовую категорию.