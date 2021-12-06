Деревянченко проиграл три боя подряд. Судя по всему, это конец
Деревянченко: «Спасибо всем за поддержку»
Украинский средневес опубликовал фото со своей командой после боя с Адамесом
14:55
Сергей Деревянченко / Фото - boxingsceneБывший двукратный претендент на титул в среднем дивизионе Сергей Деревянченко (13-4, 10 KO) в Instagram обратился к своим фанатам после поражения в бою с доминиканцем Карлосом Адамесом (21-1, 16 КО), опубликовав фото со своей командой.
«Спасибо всем за поддержку».
Напомним, Деревянченко проиграл Адамесу решением большинства судей, тем самым, упустив возможность выйти на финальный отборочный бой против первого номера рейтинга Хайме Мунгии.