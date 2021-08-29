WBC назначил промоутерские торги на бой Деревянченко – Мунгия
Деревянченко в Бруклине готовится к бою против Мунгия
Украинец проведет поединок за звание официального претендента на титул WBC
10:04
Сергей Деревянченко / Фото: Boxing Scene
Трехкратный претендент на титул чемпиона мира в среднем весе Сергей Деревянченко (13-3, 10 КО) готовится к следующему бою.
Украинец проводит тренировки в Бруклине.
В следующем бою Деревянченко встретится с мексиканцем Хайме Мунгия. Поединок будет претендентским по линии WBC.