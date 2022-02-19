Деревянченко тренируется между боями в Нью-Йорке

Топовый украинский средневес пока не собирается завершать карьеру

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Бывший трехкратный претендент на титул чемпиона мира в среднем весе Сергей Деревянченко (13-4, 10 КО) показал, как поддерживает форму в промежутке между боями.

36-летний боксер тренируется в Нью-Йорке:

В последнем бою Деревянченко уступил Карлосу Адамесу. И все же украинец пока не намерен завершать карьеру.