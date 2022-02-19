Украинцу говорят, что он выиграл этот бой. Видеообзор поединка Деревянченко – Головкин
Деревянченко тренируется между боями в Нью-Йорке
Топовый украинский средневес пока не собирается завершать карьеру
13:34
Фото: Facebook
Бывший трехкратный претендент на титул чемпиона мира в среднем весе Сергей Деревянченко (13-4, 10 КО) показал, как поддерживает форму в промежутке между боями.
36-летний боксер тренируется в Нью-Йорке:
В последнем бою Деревянченко уступил Карлосу Адамесу. И все же украинец пока не намерен завершать карьеру.
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