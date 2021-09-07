Лопес-старший: «Мне по**й на признание, я беспокоюсь лишь о том, чтобы мой сын надирал б***ские задницы в ринге»
«Дерись с моим сыном и возьми настоящий титул». Лопес-старший разнес «липового» чемпиона Дэвиса
Джервонте напомнили, что у него в легком весе нет полноценного чемпионского пояса
08:54
Дэвис vs Лопес / Фото: Twitter
Отец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) Теофимо Лопес-старший агрессивно вызвал на бой со своим сыном чемпиона WBA Regular Джервонту Дэвиса (25-0, 24 КО).
«Гребаная промоутерская компания Дэвиса боится нас. Понимаете, о чем я говорю? «Танк» готов драться с любым соперником, но он тоже знает, что проиграет. Поэтому, возможно, он тоже боится. Послушайте, я уже устал от этого, черт бы его побрал, так называемого «чемпиона мира в трех весовых категориях». Да пошли вы на х*р! Как? Как ты стал чемпионом в трех дивизионах с этими липовыми поясами? Братан, тебе надо выбросить это дерьмо в унитаз, потому что оно ничего не стоит.
Последнее, что я видел, – это как мой сын находится на вершине легкого дивизиона. А вы будете называть этого парня чемпионом, когда он владеет регулярным титулом? Почему ты не подерешься с моим сыном, засранец, чтобы получить настоящий пояс? Дерись с моим сыном и возьми настоящий титул. Давай, сделай это! Мы можем сделать этот бой в легком весе. Погнали!»
Напомним, ранее Дэвиса лишили чемпионского титула во втором полулегком весе.