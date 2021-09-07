«Дерись с моим сыном и возьми настоящий титул». Лопес-старший разнес «липового» чемпиона Дэвиса

Дэвис vs Лопес / Фото: Twitter

Отец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) Теофимо Лопес-старший агрессивно вызвал на бой со своим сыном чемпиона WBA Regular Джервонту Дэвиса (25-0, 24 КО).



Последнее, что я видел, – это как мой сын находится на вершине легкого дивизиона. А вы будете называть этого парня чемпионом, когда он владеет регулярным титулом? Почему ты не подерешься с моим сыном, засранец, чтобы получить настоящий пояс? Дерись с моим сыном и возьми настоящий титул. Давай, сделай это! Мы можем сделать этот бой в легком весе. Погнали!»