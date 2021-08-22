Дерзкий парень. Джейк Пол назвал свои условия для боя с Мейвезером

Блогеру неинтересен выставочный поединок

Джейк Пол / Фото: USA Today

Популярный американский видеоблогер Джейк Пол заявил, что у него есть условия для проведения поединка против легенды бокса Флойда Мейвезера. Слова блогера приводит портал talksport.com.



«Если наш бой и должен состояться, то он состоится. Сейчас я сосредоточен на настоящих профессиональных поединках и не провожу выставочные поединки. Поэтому, если Флойд хочет настоящий профессиональный бой в реальном весе, то я соглашусь. Я не хочу драться со стариком ража денег. Могу сказать, что сейчас поединок со мной, Мейвезеру нужен больше, чем мне с ним».

Напомним, у Джейка Пола на 29 августа запланирован поединок против Тайрона Вудли в Кливленде.