Джейк Пол: «Я точно застрял в голове Дэйны Уайта»
Дерзкий парень. Джейк Пол назвал свои условия для боя с Мейвезером
Блогеру неинтересен выставочный поединок
19:40
Джейк Пол / Фото: USA Today
Популярный американский видеоблогер Джейк Пол
заявил, что у него есть условия для проведения поединка против легенды бокса Флойда Мейвезера. Слова блогера приводит портал talksport.com.
«Если наш бой и должен состояться, то он состоится. Сейчас я сосредоточен на настоящих профессиональных поединках и не провожу выставочные поединки. Поэтому, если Флойд хочет настоящий профессиональный бой в реальном весе, то я соглашусь. Я не хочу драться со стариком ража денег. Могу сказать, что сейчас поединок со мной, Мейвезеру нужен больше, чем мне с ним».
Напомним, у Джейка Пола на 29 августа запланирован поединок против Тайрона Вудли в Кливленде.
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