Дерзкий проспект: «Папа Ломаченко них*ра не знает о боксе»

Роландо Ромеро / фото - Top Rank

Скандально известный американский проспект легкого веса Роландо Ромеро (14-0, 12 КО) в интервью YouTube каналу FightHype резко высказался в адрес Анатолия Ломаченко, отца и тренера экс-чемпиона трех весовых категорий Василия Ломаченко (16-2, 11 КО), заявив, что специалист совсем не разбирается в боксе.

Впрочем, я без обид: отец Ломаченко отличный тренер для него, но это не значит, что он крутой наставник для кого-то другого. Если Эдди Рейносо – отличный тренер для Канело, это не означает, что он замечательный наставник для Теофимо Лопеса».