Менеджер Ломаченко: «Реванш с Лопесом зависит от Василия»
Дерзкий проспект: «Папа Ломаченко них*ра не знает о боксе»
Роландо Ромеро проехался по Анатолию Николаевичу
10:59
Роландо Ромеро / фото - Top Rank
Скандально известный американский проспект легкого веса Роландо Ромеро (14-0, 12 КО) в интервью YouTube каналу FightHype резко высказался в адрес Анатолия Ломаченко, отца и тренера экс-чемпиона трех весовых категорий Василия Ломаченко (16-2, 11 КО), заявив, что специалист совсем не разбирается в боксе.
«Все говорят, что отец Ломаченко – лучший тренер в мире. Но папа Ломаченко них*ра не знает о боксе. Просто его сын – отличный боец. И Усик уже был замечательным бойцом. Я уверен, что Усик еще до работы с ним был в гребаной национальной сборной.
Впрочем, я без обид: отец Ломаченко отличный тренер для него, но это не значит, что он крутой наставник для кого-то другого. Если Эдди Рейносо – отличный тренер для Канело, это не означает, что он замечательный наставник для Теофимо Лопеса».
Напомним, в WBA обязали Дэвиса подраться с Ромеро.