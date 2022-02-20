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Дерзкий проспект: «Папа Ломаченко них*ра не знает о боксе»

Роландо Ромеро проехался по Анатолию Николаевичу
Бокс Профессиональный бокс
10:59
Дерзкий проспект: «Папа Ломаченко них*ра не знает о боксе»
Роландо Ромеро / фото - Top Rank

Скандально известный американский проспект легкого веса Роландо Ромеро (14-0, 12 КО) в интервью YouTube каналу FightHype резко высказался в адрес Анатолия Ломаченко, отца и тренера экс-чемпиона трех весовых категорий Василия Ломаченко (16-2, 11 КО), заявив, что специалист совсем не разбирается в боксе.

«Все говорят, что отец Ломаченко – лучший тренер в мире. Но папа Ломаченко них*ра не знает о боксе. Просто его сын – отличный боец. И Усик уже был замечательным бойцом. Я уверен, что Усик еще до работы с ним был в гребаной национальной сборной.

Впрочем, я без обид: отец Ломаченко отличный тренер для него, но это не значит, что он крутой наставник для кого-то другого. Если Эдди Рейносо – отличный тренер для Канело, это не означает, что он замечательный наставник для Теофимо Лопеса».

Напомним, в WBA обязали Дэвиса подраться с Ромеро.

Михаил Рыбак
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Василий Ломаченко Роландо Ромеро

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