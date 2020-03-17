Девин Хэйни оценил навыки Хорхе Линареса

Американский боксер спарринговал с венесуэльцем несколько лет назад

Девин Хэйни / фото - talksport.com

Чемпион WBC в легком весе (до 61.2 кг), американец Девин Хэйни (25-0-0, 15 KO) оценил своего вероятного соперника, именитого венесуэльца Хорхе Линареса (47-5-0, 28 KO), с которым, как оказалось, он спарринговал несколько лет назад.

Слова Хэйни приводит портал boxingnews24.com:

«Мне нравится тот факт, что он проявляет интерес. Однако мы все еще ведем переговоры, и я не понимаю, о чем все твердят. Позвольте промоутерам делать свою работу, а нам – свою. Да, я спарринговал с ним, но тогда мне было 17 лет, и я был слишком молод. Если честно, я не особо хорошо помню тот спарринг. Сейчас же я не думаю, что он быстрее меня. Однако он быстр, быстрее всех, с кем мне до этого доводилось боксировать».

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Девин Хэйни заверил, что готов подраться с бывшим лидером дивизиона Василием Ломаченко.