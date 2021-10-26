Дэвис готов подраться с Гарсией, Хэйни и Лопесом

Джервонта Дэвис / фото - boxingscene.com

Регулярный чемпион WBA в легком весе Джервонта Дэвис (25-0-0, 24 KO) заявил, что в будущем собирается сразиться с другими лидерами дивизиона.

Американца цитирует ресрус boxingnews24.com:

Моя главная цель – победить того, кто стоит передо мной. Когда придет время подраться с одним из «Трех королей», так тому и быть. Но в данный момент я должен победить того, кого ставят против меня».