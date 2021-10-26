Ромеро – о Дэвисе: «Парни, косящие под Мейвезера, рано или поздно падают в нокаут»
Дэвис готов подраться с Гарсией, Хэйни и Лопесом
Американец в будущем собирается сразиться с лидерами легкого дивизиона
10:25
Джервонта Дэвис / фото - boxingscene.com
Регулярный чемпион WBA в легком весе Джервонта Дэвис (25-0-0, 24 KO) заявил, что в будущем собирается сразиться с другими лидерами дивизиона.
Американца цитирует ресрус boxingnews24.com:
«Я не могу сказать, почему эти бои еще не состоялись, потому что на самом деле не я отвечаю за это. Сейчас я позволяю Mayweather Promotions решать бизнес-вопросы. Если я буду что-то говорить, то могу полностью ошибиться, так как не знаю, что происходит. Я позволяю им делать свое дело, а там будь что будет. Это как в случае с боем Теренса Кроуфорда против Шона Портера. Все дойдет до момента, когда мы подеремся. Вопрос только в том, когда это произойдет.
Моя главная цель – победить того, кто стоит передо мной. Когда придет время подраться с одним из «Трех королей», так тому и быть. Но в данный момент я должен победить того, кого ставят против меня».
Джервонта Дэвис проведет дебютную защиту титула WBA Regular в легком весе против Роландо Ромеро (14-0-0, 12 KO) 5-го декабря на арене Staples Center в Лос-Анджелесе.
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