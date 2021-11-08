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Дэвис: «Канело – это я в суперсреднем весе»
Чемпион WBA высказался в своей манере
12:33
Джервонта Дэвис / Фото - boxing247.comОбладатель титула по версии WBA в легком дивизионе Джервонта Дэвис (25-0, 24 КО) на своем аккаунте в Twitter прокомментировал победу абсолютного чемпиона в суперсреднем весе мексиканца Сауля Альвареса (57-1, 39 КО) над американцем Калебом Плантом (21-1, 12 КО).
«Канело – это я в суперсреднем весе, факт».
Напомним, Альварес в 11-м раунде нокаутировал Планта, завоевав титул абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.