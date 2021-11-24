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02:00 Кливленд Кавальерс - Финикс Санс 86:94 4-я четверть
02:00 Индиана Пэйсерс - Лос-Анджелес Лейкерс 84:82 Перерыв
02:30 Бостон Селтикс - Бруклин Нетс 49:62 Перерыв
03:00 Хьюстон Рокетс - Чикаго Буллз 53:57 2-я четверть
03:00 Мемфис Гриззлис - Торонто Рэпторс 55:49 2-я четверть
03:00 Милуоки Бакс - Детройт Пистонс 52:46 2-я четверть
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Майами Хит 42:52 2-я четверть
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Вашингтон Уизардз 62:38 2-я четверть
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Юта Джаз 37:40 2-я четверть
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Дэвис: «Крус – взрывной боец, но я должен посмотреть, на что он способен непосредственно в ринге»

Американец поделился ожиданиями от предстоящего поединка с мексиканцем
Бокс Профессиональный бокс
24 ноября 08:25
Дэвис: «Крус – взрывной боец, но я должен посмотреть, на что он способен непосредственно в ринге»
Джервонта Дэвис / фото - boxingscene.com

Чемпион мира в трех весовых категориях американец Джервонта Дэвис (25-0, 24 КО) поделился ожиданиями от предстоящего поединка с мексиканцем Исааком Крусом (22-1-1, 15 КО).

«Танка» цитирует портал boxing247.com:

«Это будет захватывающий бой. Крус каждый рас идет на войну. Я просто хочу посмотреть, что он может предложить, а потом извлеку выгоду из его ошибок. Исаак постоянно идет вперед и это может облегчить мне задачу, но он также может доставить проблемы. Я буду готов к этому.

Смена соперника не повлияло на мой план и меня не волнует все то, что говорит Исаак перед боем. Я просто должен сделать свою работу, когда придет время. Я буду готов ко всем его грязным приемам. Крусу лучше быть готовым. Чтобы он не приготовил, я это верну ему. Он взрывной боец, но я должен посмотреть, на что он способен непосредственно в ринге.

Я с нетерпением жду поединка и хочу продемонстрировать фанатам еще одно насыщенное выступление. Я счастлив, что смогу продемонстрировать свои навыки перед фанатами в Staples Center. Я простой парень из Балтимора, который пытается проявить себя в боксе, а теперь я выступлю в главном событии на арене Staples Center. Я использую эту мотивацию в своих интересах».

Исаак Крус поделился ожиданиями от грядущего поединка с Джервонтой Дэвисом.

Рене Тер Велде
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Исаак Крус Джервонта Дэвис

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