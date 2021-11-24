Дэвис: «Крус – взрывной боец, но я должен посмотреть, на что он способен непосредственно в ринге»

Джервонта Дэвис / фото - boxingscene.com

Чемпион мира в трех весовых категориях американец Джервонта Дэвис (25-0, 24 КО) поделился ожиданиями от предстоящего поединка с мексиканцем Исааком Крусом (22-1-1, 15 КО).

«Танка» цитирует портал boxing247.com:

Смена соперника не повлияло на мой план и меня не волнует все то, что говорит Исаак перед боем. Я просто должен сделать свою работу, когда придет время. Я буду готов ко всем его грязным приемам. Крусу лучше быть готовым. Чтобы он не приготовил, я это верну ему. Он взрывной боец, но я должен посмотреть, на что он способен непосредственно в ринге.

Я с нетерпением жду поединка и хочу продемонстрировать фанатам еще одно насыщенное выступление. Я счастлив, что смогу продемонстрировать свои навыки перед фанатами в Staples Center. Я простой парень из Балтимора, который пытается проявить себя в боксе, а теперь я выступлю в главном событии на арене Staples Center. Я использую эту мотивацию в своих интересах».