Белью сравнил последние победы Ломаченко и Дэвиса – успех украинца его впечатлил больше
Дэвис может вернуться в ринг боем против Диаса
Рассматриваются и другие соперники
22:17
Джервонта Дэвис / фото - Fightnews
Боксер легкого и первого полусреднего дивизиона Джервонта Дэвис (25-0, 24 КО) может вернуться в ринг в октябре. Об этом сообщил инсайдер The Athletic Лэнс Пугмир.
Соперникам американца может стать временный чемпион по версии WBC Джозеф Диас (32-1-1, 15 КО). Недавно он победил Хавьера Фортуну (36-3-1, 25 КО) единогласным решением судей.
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