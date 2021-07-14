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Дэвис может вернуться в ринг боем против Диаса

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Бокс Профессиональный бокс
22:17
Дэвис может вернуться в ринг боем против Диаса
Джервонта Дэвис / фото - Fightnews

Боксер легкого и первого полусреднего дивизиона Джервонта Дэвис (25-0, 24 КО) может вернуться в ринг в октябре. Об этом сообщил инсайдер The Athletic Лэнс Пугмир.

Соперникам американца может стать временный чемпион по версии WBC Джозеф Диас (32-1-1, 15 КО). Недавно он победил Хавьера Фортуну (36-3-1, 25 КО) единогласным решением судей.

Сам Диас называл имена других соперников.

Антон Кривенко
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Теги

Джервонта Дэвис Джозеф Диас

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