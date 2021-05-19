Дэвис – о бое с Барриосом: «Готов ко всему»

Американский нокаутер продолжает подготовку к поединку с соотечественником

Джервонта Дэвис / фото - bleacherreport.com

Чемпион мира во втором полулегком (до 59 кг) и легком (до 61.2 кг) весах, американский нокаутер Джервонта Дэвис (24-0-0, 23 KO) продолжает подготовку к поединку с «регулярным» чемпионом WBA в первом полусреднем весе (до 63.5 кг), соотечественником Марио Барриосом (26-0-0, 17 KO) и время от времени делится соответствующими фото в социальных сетях.

«Я готов ко всему… И это просто зверь во мне! Осталось шесть недель».

Джервонта Дэвис готов перебраться в первый полусредний вес в случае победы над Марио Барриосом.