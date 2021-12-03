Теофимо Лопес ответил всем критикам: «Я – отображение ваших комплексов»
Дэвис объяснил причину поражения Лопеса Камбососу
Американский нокаутер заявил, что Теофимо вышел на бой неподготовленным
13:33
Джервонта Дэвис / Фото: SHOWTIME
Чемпион мира по версии WBA Regular в легком весе Джервонта Дэвис (25-0, 24 KO) поделился мнением о результате боя Джорджа Камбососа (20-0, 10 KO) и Теофмио Лопеса (16-1, 12 KO):
Я думаю, Теофимо просто посчитал, что парень – какой-то левый чувак. И вышел на бой не готовым как следует.
Слишком многое о себе возомнил. И его отец тоже.
Напомним, что 6 декабря Дэвис вернется в ринг поединком с Исааком Крусом (22-1-1, 15 KO).
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