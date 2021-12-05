Дэвис перевесил Круса на взвешивании. А потом еще и швырнул «Питбуля»

Звездный «Танк» не сумел совладать с нервами

Фото: PBC

В Лос-Анджелесе накануне вечера бокса прошла официальная процедура взвешивания.



Легковесы Джервонта Дэвис (25-0, 24 KO) и Исаак Крус (22-1-1, 15 KO), которые возглавят шоу, вложились в лимит дивизиона:

Под Дэвисом вес показали 134,5 фунта (61 кг), а Крус оказался немногим меньше – 134,2 фунта (60,87 кг).

А вот битва взглядов оказалась более напряженной. Бойцы минуту не отводили взор друг от друга, а когда начали позировать для фотографов «Танк» не пожелал делить место под солнцем и оттолкнул «Питбуля».

XSPORT проведет онлайн трансляцию боя Дэвис – Крус. Начало – 6 декабря около 06:00.