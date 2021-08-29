WBA лишила Дэвиса титула во втором полулегком весе
Дэвис планирует до конца года подраться в легком весе
Для «Танка» уже подыскивают подходящего соперника
11:10
Джервонта Дэвис / фото - boxingscene.com
Регулярный чемпион WBA в легком и первом полусреднем весах Джервонта Дэвис (25-0, 24 КО) намерен вернуться в ринг до конца года. Об этом сообщил президент телеканала Showtime Стивен Эспиноза. По его словам, следующий бой «Танка» должен пройти в легком весе.
Эспинозу цитирует портал boxingnews24.com:
«Мы главным образом обсуждаем поединок в легком дивизионе. В этой весовой категории есть реальный раскол, поэтому сложно устроить большие бои. Сейчас мы изучаем, кто доступен, чтобы заключить сделку. Мы ищем лучшие среди доступных поединков. Джервонта однозначно планирует вернуться до конца года. Мы хотим сделать это, чтобы он не терял импульс».
WBA лишила Джервонту Дэвиса титула во втором полулегком весе.
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