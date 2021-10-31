Дэвис – Прогрейсу: «Не соглашайся на это, иначе я завершу твою карьеру, с*ка»

Американец ответил на вызов именитого соотечественника

Джервонта Дэвис / фото - boxingscene.com

Чемпион в трех весовых категориях, американец Джервонта Дэвис (25-0-0, 24 KO) в Twitter ответил на недавний пост именитого соотечественника Реджиса Прогрейса (26-1, 21 KO), заявившего, что он готов выйти против него на коротком уведомлении вместо обвиненного в сексуальном насилии Роландо Ромеро (14-0-0, 12 KO).

«Тебе нужен чек. Я слышал, что Шакур [Стивенсон] прикончил тебя на спарринге. Не соглашайся на это, иначе я завершу твою карьеру, с*ка. После 5-го декабря даже не заговаривай со мной о боксе».

Роландо Ромеро с большой долей вероятности не выступит против звездного соотечественника Джервонты Дэвиса 5-го декабря в Лос-Анджелесе.