Расселл-младший: «Нам нужны бои с Дэвисом и Ломаченко»
Дэвис – Редкачу: «Пошел на х**»
Украинец вновь зацепил чемпиона мира, и вновь – в социальных сетях
13:58
Джервонта Дэвис / Фото - badlefthookСкандальный украинский боксер Иван Редкач (23-6-1, 18 КО) вновь делает попытки добиться очередного денежного поединка.
Однако большинство боксеров давно не обращают на Редкача внимание. К их числу относятся и двукратный чемпион во втором полулегком дивизионе Джервонта Дэвис (26-0, 24 КО). Американец в Twitter опубликовал фотографии со своей маленькой дочерью. Иван сразу же написал комментарий к посту.
«Мои поздравления».
На что Дэвис ответил:
«Пошел на х**».
Редкач сразу же вернулся к своей привычной манере общения, оскорбив Дэвиса под фотографиями с дочерью.
«Вонючий ублюдок, жирная сука!».
Ранее Редкач заявил, что в 2022 году намерен вернуться в легкий вес и заполучить большой бой.
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