Дэвис: «Только Лопес дрался с кем-то известным, но потом даже не захотел дать ему реванш»

«Танк» раскритиковал других топов легкого веса

Фото: boxingscene.com

Регулярный чемпион мира по версии WBA в легком весе американец Джервонта Дэвис (25-0, 24 КО) отреагировал на критику по поводу уровня его оппозиции.

«Танк» на подкасте Last Stand Podcast заявил, что его упрекают незаслуженно, поскольку другие топовые бойцы 135-фунтового дивизиона тоже не дерутся с элитной оппозицией.

«Назовите мне кого-то еще из топ-4, кто дрался с элитным соперником. Не надо просто все валить на меня. Единственный человек, который дрался с кем-то известным, но потом даже не захотел дать ему реванш, – это Теофимо. Джозеф Диас – не топовый боец».

Джервонта Дэвис поделился ожиданиями от предстоящего поединка с Исааком Крусом (22-1-1, 15 КО).