Тренер Дэвиса: «Крус очень опасен и ему есть что доказывать»
Дэвис: «Только Лопес дрался с кем-то известным, но потом даже не захотел дать ему реванш»
«Танк» раскритиковал других топов легкого веса
24 ноября 09:40
Фото: boxingscene.com
Регулярный чемпион мира по версии WBA в легком весе американец Джервонта Дэвис (25-0, 24 КО) отреагировал на критику по поводу уровня его оппозиции.
«Танк» на подкасте Last Stand Podcast заявил, что его упрекают незаслуженно, поскольку другие топовые бойцы 135-фунтового дивизиона тоже не дерутся с элитной оппозицией.
«Назовите мне кого-то еще из топ-4, кто дрался с элитным соперником. Не надо просто все валить на меня. Единственный человек, который дрался с кем-то известным, но потом даже не захотел дать ему реванш, – это Теофимо. Джозеф Диас – не топовый боец».
Джервонта Дэвис поделился ожиданиями от предстоящего поединка с Исааком Крусом (22-1-1, 15 КО).
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