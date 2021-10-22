Дэвис: «Во время поединка Ромеро увидит разницу в классе»

Джервонта Дэвис / фото - boxingscene.com

Чемпион мира в трех весовых категориях американец Джервонта Дэвис (25-0-0, 24 KO) поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка со своим соотечественником Роландо Ромеро (14-0-0, 12 KO).

Дэвиса цитирует ресурс boxing247.com:

Сторона моего соперника говорит только о его силе, но это бокс. Его навыки не на уровне моих. Он даже не может говорить о силе, потому что все знают, на что я способен. Вы можете стрелять пулями, но как вы можете защищаться, когда эти пули полетят в ответ?

Роландо много говорит, потому что пытается продать бой, но я здесь для того, чтобы драться. Я не принимаю его слова на свой счет, так как понимаю, что это все, всего лишь бизнес. Этот парень здесь для того, чтобы говорить, но я буду разговаривать с ним в ринге.

Его команда не работает ни над чем кроме мощи. Они не работают над каким-либо навыками и Роландо не дрался ни с кем моего уровня. Во время поединка он увидит разницу в классе. Я ни разу не отказывался от боя и готов драться с любым соперником, даже если моим оппонентом окажется тяжеловес. Я пережил уже многое. Мой соперник должен пройти сюда и продать бой. Я же должен прийти и победить».