Ромеро: «Благодаря поединку с Дэвисом я стану огромной звездой»
Дэвис: «Я дерусь с этим клоуном Ромеро, потому что мой контракт закончился»
Звездный американец не скрывает своего скепсиса к организации поединка со скандальным соотечественником
25 марта 14:40
Джервонта Дэвис / фото - boxingscene.com
Регулярный чемпион WBA в легком весе Джервонта Дэвис (25-0-0, 24 KO) не скрывает своего скепсиса к организации поединка c Роландо Ромеро (14-0, 12 КО).
Дэвиса цитирует портал boxingscene.com:
«Мой контракт истек. И это причина, почему они так сильно хотят, чтобы я подрался с этим клоуном. Они выставили билеты всего за месяц до боя, будто я ч*ртов Майкл Джордан».
В WBA обязали Джервонту Дэвиса подраться с Роландо Ромеро.
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