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Дэвис: «Я дерусь с этим клоуном Ромеро, потому что мой контракт закончился»

Звездный американец не скрывает своего скепсиса к организации поединка со скандальным соотечественником
Бокс Профессиональный бокс
25 марта 14:40
Дэвис: «Я дерусь с этим клоуном Ромеро, потому что мой контракт закончился»
Джервонта Дэвис / фото - boxingscene.com

Регулярный чемпион WBA в легком весе Джервонта Дэвис (25-0-0, 24 KO) не скрывает своего скепсиса к организации поединка c Роландо Ромеро (14-0, 12 КО).

Дэвиса цитирует портал boxingscene.com:

«Мой контракт истек. И это причина, почему они так сильно хотят, чтобы я подрался с этим клоуном. Они выставили билеты всего за месяц до боя, будто я ч*ртов Майкл Джордан».

В WBA обязали Джервонту Дэвиса подраться с Роландо Ромеро.

Рене Тер Велде
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Теги

Джервонта Дэвис Роландо Ромеро

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