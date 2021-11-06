Хэйни: «Не могу дождаться, чтобы показать Диасу, что он может быть претендентом, но пришло время платить по счетам»
Диас: «Если Хэйни захочет выйти в ринг пот*ахаться, тогда я его в***у»
Временный чемпион WBC грубо проехался по своему соотечественнику
12:22
Джозеф Диас / Фото - boxingscene.comОбладатель временного титула WBC в легком дивизионе Джозеф Диас (32-1-1, 15 КО) в жесткой форме высказался о грядущем поединке против чемпиона WBC Девина Хэйни (26-0, 15 КО).
Цитирует Диаса Bad Left Hook.
«Будет потрясающая ночь полная боевых действий в ринге. Знаю, что Хэйни очень и очень опытный боец, имеет навыки, неуловимый. Но я уже был андердогом, уже пережил это, когда или ты, или тебя. Я просто выйду и сделаю нужное, чтобы стать победителем. Если Хэйни захочет побоксировать, просто буду охотиться за его задницей. Если он захочет выйти в ринг пот*ахаться, тогда я его в***у. Все, с чем он придет – получит в ответ».
Напомним, поединок Хэйни – Диас состоится 4 декабря на арене MGM Grand в Лас-Вегасе, штат Невада, США.
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