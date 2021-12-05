Убедительная победа: судейские записки боя Хэйни – Диас
Диас: «Хэйни без проблем пройдет Камбососа»
Американец уверен в победе соотечественника
20:00
Фото: boxingscene.com
Бывший обладатель временного титула WBC в легком весе Джозеф Диас-младший (32-2-1, 15 KO) в интервью FightHype заявил, что Девин Хэйни (27-0, 15 KO) одержит легкую победу в потенциальном поединке с австралийцем Джорджем Камбососом (20-0, 10 KO).
«Что касается боя с Камбососом... Стили делают бои. Мне кажется, Девин Хэйни без проблем пройдет Камбососа. Ведь у Камбососа есть в арсенале лишь правый оверхенд. И я не думаю, что он обладает необходимой мощью, чтобы сдерживать натиск Девина. Как по мне, Девин сможет лучше контролировать ритм».
Девин Хэйни одержал победу в поединке с Джозефом Диасом.