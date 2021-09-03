Хирн намерен организовать поединок Хэйни – Ромеро
Диас, Комми, Ромер – out? Хэйни может выйти на поединок с малоизвестным мексиканцем
Чемпион WBC продолжает находиться в поисках оппонента
3 сентября 14:58
Девин Хэйни / Фото - reviewjournalПромоутер обладателя пояса WBC в легком дивизионе, американца Девина Хэйни (26-0-0, 15 KO), Эдди Хирн, ранее называвший в качестве его потенциальных оппонентов бывших обладателей титулов Джозефа Диаса (32-1-1, 15 KO) и Ричарда Комми (30-3-0, 27 KO), назвал еще одного возможного соперника.
Им стал 27-летний мексиканец Джованни Стрэффон (24-3-1, 17 KO), который владеет второстепенным поясом IBO. Об этом сообщает boxingnews24.com.
По словам Хирна, Стрэффон может стать оппонентом Хэйни в том случае, если на этих выходных в Лидсе (Великобритания) он выиграет у опытного британца Макси Хьюза (23-5-0, 2 KO).
Ранее сообщалось, что Хирн готов организовать своему подопечному поединок против скандального американца Роландо Ромеро (14-0-0, 12 KO).