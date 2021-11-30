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Диас назвал приоритетного соперника в случае победы над Хэйни

Американец уже вовсю заглядывает за спину своему соотечественнику
Бокс Профессиональный бокс
30 ноября 21:20
Диас назвал приоритетного соперника в случае победы над Хэйни
Джозеф Диас / фото - boxingscene.com

Бывший чемпион мира во втором полулегком весе (до 59 кг), американец Джозеф Диас (32-1-1, 15 KO), готовящийся уже на этих выходных бросить вызов обладателю титула WBC в легком весе (до 61.2 кг) и соотечественнику Девину Хэйни (26-0-0, 15 KO), назвал приоритетного соперника в случае победы над ним.

Слова Диаса приводит издательство boxingscene.com:

«Есть один бой, о котором я не могу перестать думать и которого с нетерпением жду, и это бой с Джервонтой Дэвисом.

Я хочу устраивать самые захватывающие бои. И после того, как я побью Дэвина Хэйни, я с радостью брошу вызов Джервонте «Танку» Дэвису. Мне кажется, что у нас получился бы великолепный бой, который превратился бы в настоящую войну».

5 декабря в Лас-Вегасе состоится поединок чемпиона WBC в легком весе Девина Хэйни и Джозефа Диаса. Онлайн трансляция доступна на нашем сайте.

Рене Тер Велде
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Девин Хэйни Джозеф Диас Джервонта Дэвис

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