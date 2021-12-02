Диас назвал приоритетного соперника в случае победы над Хэйни
Диас: «У Лопеса не было плана на бой с Камбососом»
Джозеф отметил, что Теофимо боялся ударов соперника
14:18
Камбосос - Лопес / Фото: Matchroom
Претендент на чемпионский титул WBC в легком весе Джозеф Диас (32-1-1, 15 КО) прокомментировал FightHype.com поражение бывшего абсолютного чемпиона Теофимо Лопеса (16-1, 12 КО) в поединке с австралийцем Джорджем Камбососом (20-0, 10 КО).
«Это был отличный поединок, в котором Камбосос проделал потрясающую работу. У Теофимо не было даже плана на бой. Он считал, что просто выйдет в ринг и нокаутирует его в начале боя.
Камбосос отлично подготовился, не переставал двигаться, попадал хорошими ударами, а если пропускал, то всегда находил шанс для ответа, из-за чего Теофимо не мог активно навязывать размены. Лопес понимал, что его могут ударить».
Напомним, ранее Камбосос назвал имя своего следующего соперника.
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