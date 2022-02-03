Диллиан Уайт наконец-то дал согласие на бой с Тайсоном Фьюри

Диллиан Уайт / фото - Getty Images

Эдди Хирн, промоутер обязательно претендента на чемпионский пояс WBC в супертяжелом весе Диллиана Уайта (28-2, 19 КО), в интервью на шоу Ариэля Хельвани The MMA Hour подтвердил, что его подопечный дал согласие на титульный бой с Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО).

Он очень долго трудился, чтобы получить эту возможность. Между нами нет никаких разговоров, мол: «А следует ли нам пойти в другом направлении?» Для нас нет другого пути. Это тот поединок, которого мы хотим».