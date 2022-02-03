Хабиб обменялся любезностями с Тайсоном Фьюри
Диллиан Уайт наконец-то дал согласие на бой с Тайсоном Фьюри
Об этом рассказал его промоутер Эдди Хирн
07:33
Диллиан Уайт / фото - Getty Images
Эдди Хирн, промоутер обязательно претендента на чемпионский пояс WBC в супертяжелом весе Диллиана Уайта (28-2, 19 КО), в интервью на шоу Ариэля Хельвани The MMA Hour подтвердил, что его подопечный дал согласие на титульный бой с Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО).
«Конечно, сейчас он тренируется. Я думаю, иногда затаится не такой уж и плохой выбор. Неужели тебе действительно хочется влезать в перепалку с Тайсоном Фьюри и терять всю энергию? Занимайся своим делом, тренируйся, а затем выйди и нокаутируй его.
Он очень долго трудился, чтобы получить эту возможность. Между нами нет никаких разговоров, мол: «А следует ли нам пойти в другом направлении?» Для нас нет другого пути. Это тот поединок, которого мы хотим».
Напомним, Паркер спрогнозировал результат поединка Фьюри – Уайт.