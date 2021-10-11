Диллиан Уайт vs Отто Валлин. Онлайн трансляция

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Диллиан Уайт и Отто Валлин

30 октября в Лондоне временный чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Диллиан Уайт (28-2, 19 KO) встретится с крепким шведом Отто Валлином (22-1, 14 KO)



Валлин в сентябре 2019-го дал равный бой Тайсону Фьюри, но проиграл решением судей. Затем он уверенно победил Трэвиса Кауфмана и Доминика Бризила.

Уайт в августе 2020-го проиграл пояс Александру Поветкину, но через полгода вернул пояс, отправив соперника на пенсию.

Текстовая онлайн трансляция поединка будет доступна на нашем сайте в этой новости. Примерное начало – 23:30.