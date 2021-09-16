Диллиану Уайту нашли соперника, который едва не победил Фьюри

Бой состоится 30 октября

Фото: boxingscene.com

Временный чемпион мира WBC в супертяжелом весе Диллиан Уайт (28-2, 18 КО) узнал имя следующего соперника, сообщает BoxingScene.

Оппонентом британца станет швед Отто Валлин (22-1, 14 KO), который в предыдущем поединке перебоксировал Доминика Бризила.

В супертяжелом весе Валлин заявил о себе в сентябре 2019 года. Тогда ему удалось посечь полноценного чемпиона WBC Тайсона Фьюри, однако повреждением «Цыганского короля» швед не воспользовался и проиграл бой единогласным решением судей.

Напомним, промоутер Уайта надеется, что Фьюри лишат пояса WBC, а его клиента переведут в статус полноценного чемпиона.