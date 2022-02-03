Директор команды Усика о противостоянии с Гвоздиком: «Все боксеры с хорошей координацией неплохо играют в футбол»

Лапин отметил, что Василий Ломаченко мог бы выступить за «Черноморец»

Гвоздик и Усик

Директор команды чемпиона мира по версиям WBA, IBF, WBO в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО) Сергей Лапин рассказал о причинах решения экс-чемпиона полутяжелого веса Александра Гвоздика посетить футбольный турнир Winter Cup 2022 в Турции.



«Сегодня как раз общался с Гвоздиком по этому поводу. Он готов заступиться за «Металлист». Он сам о чем-то таком обмолвился в интервью, которое услышал президент «Металлиста» Александр Ярославский. Ему сразу позвонили и пригласили в харьковскую команду. Сказали: «Если хочешь, то можем устроить». Посмотрим, что из этого выйдет».

Об участии Усика и Гвоздика в Winter Cup.

«Это в первую очередь играет в плюс украинскому футболу. Это хороший пиар. Много шума поднялось. К примеру, то же «Полесье» благодаря Усику узнали люди по всему миру».

О том кто бы из боксеров мог усилить участников турнира.

«Ломаченко, как вариант. Все боксеры с хорошей координацией неплохо играют в футбол».

Напомним, ранее Усик и Гвоздик провели битву взглядов перед стартом Winter Cup.