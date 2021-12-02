«Этот парень сделан из стали, я не могу от него избавиться». Слова Лопеса во время боя с Камбососом
Директор Mayweather Promotions: «Камбосос сделал свое дело и заработал денег»
Леонард Эллерби отреагировал на громкий апсет
12:46
Леонард Эллерби / фото - theshadowleague
Генеральный директор компании Mayweather Promotions Леонард Эллерби отреагировал на сенсационную победу Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО) в поединке с Теофимо Лопесом (16-1, 12 КО) за звание абсолютного чемпиона легкого веса. Цитирует Эллерби портал BoxingNews 24.
«В отдельно взятый день в боксе может произойти все что угодно. Камбосос прошел через американские горки, связанные с многочисленными отменами боя и остальными моментами. Джордж сохранял готовность, вышел, выполнил план на бой и сделал свою работу в субботу ночью. Это просто демонстрирует, что даже будучи большим андердогом, в этой игре ты можешь выйти на ринг и подраться так, как умеешь.
Я отдаю должное Лу ДиБелле, Питеру Кану и папе Камбососа. Они проделали феноменальную работу, чтобы он занял нужную позицию и получил свой шанс. Они сделали свое дело и заработали денег».
Напомним, Камбосос рассказал о своих дальнейших планах.